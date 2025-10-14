Мошенники научились подделывать голос детей для обмана родителей

Опубликовано 14 октября 2025, 15:121 мин.
Мошенники научились подделывать голос детей для обмана родителейНейросети используются для вымогательства денег
Телефонные мошенники научились использовать нейросети для создания фальшивых детских голосов. С их помощью они звонят родителям, представляясь их ребёнком, и просят перевести деньги.
© Ferra.ru
Как выяснило РИА Новости, распространённой схемой является просьба о помощи в покупке подарка другу на день рождения. Под этим предлогом преступники пытаются выманить несколько тысяч рублей.
Ранее специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую схему телефонного мошенничества. Злоумышленники создают в Telegram учетные записи с никами, похожими на номера телефонов правоохранительных органов, и представляются их сотрудниками. Как пояснил технический директор компании Антон Иванов в рамках форума «Финополис», мошенники сначала убеждают жертву проверить номер в интернете, а затем используют психологическое давление.