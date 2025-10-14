Мошенники научились подделывать голос детей для обмана родителей

Как выяснило РИА Новости, распространённой схемой является просьба о помощи в покупке подарка другу на день рождения. Под этим предлогом преступники пытаются выманить несколько тысяч рублей.

Ранее специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую схему телефонного мошенничества. Злоумышленники создают в Telegram учетные записи с никами, похожими на номера телефонов правоохранительных органов, и представляются их сотрудниками. Как пояснил технический директор компании Антон Иванов в рамках форума «Финополис», мошенники сначала убеждают жертву проверить номер в интернете, а затем используют психологическое давление.