Мошенники потратили более 3 миллионов минут на телефонные атаки в этом году

21:28, 27 декабря 2023
1 мин.
Мошенники потратили более 3 миллионов минут на телефонные атаки в этом годуСамая длительная атака занимала целых 2,5 часа
По данным директора по управлению уровнем фрода в «Вымпелкоме» Петра Алферова, мошенники в текущем году потратили свыше 3 миллионов минут на звонки к потенциальным жертвам. Антифрод-система «Билайна» смогла защитить более миллиона клиентов от влияния телефонных мошенников с начала 2023 года до 25 декабря.
© Ferra.ru
В среднем мошенническая атака в этом году длилась почти 3 минуты, при этом самая продолжительная атака занимала целых 2,5 часа. Основные цели мошенничества — жители крупных городов, в том числе Москва, Санкт-Петербург и Казань.
Статистика также показывает, что средний возраст потенциальной жертвы составляет около 45 лет, причем доля мужчин среди них преобладает — 59%, а женщин — 41%.
Новости партнеров
Новости партнеров