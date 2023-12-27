Мошенники потратили более 3 миллионов минут на телефонные атаки в этом году

В среднем мошенническая атака в этом году длилась почти 3 минуты, при этом самая продолжительная атака занимала целых 2,5 часа. Основные цели мошенничества — жители крупных городов, в том числе Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Статистика также показывает, что средний возраст потенциальной жертвы составляет около 45 лет, причем доля мужчин среди них преобладает — 59%, а женщин — 41%.