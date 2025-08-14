Мошенники в MAX: как не стать жертвой обмана через новый мессенджер

Опубликовано 14 августа 2025, 17:251 мин.
Мошенники в MAX: как не стать жертвой обмана через новый мессенджерЭксперты советуют быть внимательнее с «Госуслугами»
В мессенджере MAX появились первые случаи мошенничества. По данным экспертов, злоумышленники могут использовать новый сервис для обмана пользователей.
Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин в беседе с 360.ru рассказал, что аферисты пытаются играть на актуальных темах, например, предлагая помощь в подключении к «Госуслугам». Они могут запрашивать SMS-коды или личные данные под предлогом технической поддержки.
Курочкин подчеркивает, что официальные службы, включая «Госуслуги», не звонят и не пишут в мессенджерах с предложениями помощи. Все подобные сообщения стоит воспринимать как попытку мошенничества.
Для защиты эксперт советует быть осторожными и не передавать никому конфиденциальную информацию. Если возникают вопросы по работе с сервисами, лучше обратиться за помощью к знакомым или проверить данные через официальные источники.