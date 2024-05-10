Мошенники в Telegram придумали новый способ обмана россиян

Как показали исследования Роскачества, каждый двадцатый пользователь Telegram когда-либо стал жертвой взлома. С учетом количества пользователей в России, это означает, что более четырех миллионов человек могли столкнуться с подобной угрозой.

По словам специалистов, злоумышленники призывают жертву вводить личные данные на фишинговых сайтах, под видом отмены удаления аккаунта. После получения данных мошенники получают доступ к аккаунту, перепискам и управлению каналами.

Роскачество также предостерегает от «экспертов» по инвестициям и криптовалютам, часто привлекающих пользователей через Telegram-каналы. Предложения о легком заработке и приобретении статуса квалифицированного инвестора чаще всего являются мошенническими.

Популярны также схемы с «ботами для заработка», обещающими крупные суммы за регистрацию или участие в программе, а также просьбы поддержать участников конкурсов.