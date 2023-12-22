Мощность ледокольной флотилии России достигла 697,2 МВт

По словам Савельева, Россия продолжает укреплять свое лидерство в этой сфере, в том числе благодаря самым мощным ледоколом нового поколения проекта 22 220, к которому относятся суда «Арктика», «Урал» и «Сибирь», имеющие мощность по 60 МВт каждый.

Однако, находятся также под наблюдением Российского морского регистра судоходства семь ледоколов на различных стадиях постройки. Среди них — головной атомный ледокол проекта 10 510 «Лидер», заложенный в 2021 году, обладающий мощностью 120 МВт, отметил министр.