Мощность ледокольной флотилии России достигла 697,2 МВт

Мощность ледокольной флотилии России достигла 697,2 МВтНа водах находится 41 ледокол
Министерство транспорта РФ объявило о новых достижениях в сфере ледокольного флота страны. Согласно заявлению Виталия Савельева, в настоящее время на водах существует 41 ледокол, включая 34 дизельных и 7 атомных. Суммарная мощность этой флотилии на валах достигла 697,2 МВт, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
По словам Савельева, Россия продолжает укреплять свое лидерство в этой сфере, в том числе благодаря самым мощным ледоколом нового поколения проекта 22 220, к которому относятся суда «Арктика», «Урал» и «Сибирь», имеющие мощность по 60 МВт каждый.
Однако, находятся также под наблюдением Российского морского регистра судоходства семь ледоколов на различных стадиях постройки. Среди них — головной атомный ледокол проекта 10 510 «Лидер», заложенный в 2021 году, обладающий мощностью 120 МВт, отметил министр.