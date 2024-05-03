Московская цифровая библиотека расширила доступ к медицинским данным

Москва, уже более 10 лет занимающаяся цифровизацией системы здравоохранения, продолжает внедрять инновационные технологии. Эти умные системы ежедневно помогают врачам и пациентам, облегчая процесс диагностики и лечения.

Новые открытые наборы данных представляют собой ценный ресурс для медицинского сообщества и разработчиков нейронных сетей. Они позволяют проводить более точные и эффективные исследования в области медицины и помогают улучшить качество диагностики и лечения пациентов.

Благодаря доступу к этой информации, специалисты могут создавать и тестировать новые методы анализа изображений и диагностики заболеваний, что способствует улучшению медицинской практики и повышению эффективности лечения.