Московская цифровая библиотека расширила доступ к медицинским данным

Опубликовано 03 мая 2024, 13:18
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Московская цифровая библиотека расширила доступ к медицинским даннымО лучевой диагностике
Мэр Москвы, Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о пополнении Московской цифровой библиотеки новыми наборами данных о лучевой диагностике. Среди них — информация о маммографии, рентгенографии грудной клетки, флюорографии и компьютерной томографии. Эти данные, доступные для общественности, используются для тестирования нейронных сетей на выявление патологий различных частей тела.
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Москва, уже более 10 лет занимающаяся цифровизацией системы здравоохранения, продолжает внедрять инновационные технологии. Эти умные системы ежедневно помогают врачам и пациентам, облегчая процесс диагностики и лечения.
Новые открытые наборы данных представляют собой ценный ресурс для медицинского сообщества и разработчиков нейронных сетей. Они позволяют проводить более точные и эффективные исследования в области медицины и помогают улучшить качество диагностики и лечения пациентов.
Благодаря доступу к этой информации, специалисты могут создавать и тестировать новые методы анализа изображений и диагностики заболеваний, что способствует улучшению медицинской практики и повышению эффективности лечения.