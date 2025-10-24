Московская и Белгородская области стали лидерами по ИИ-решениям

Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что после лидеров следуют Тюменская и Новосибирская области, а также Республика Татарстан. Платформа создана для обмена готовыми технологическими решениями между регионами.

Правительство планирует привлечь все субъекты РФ к использованию портала при внедрении искусственного интеллекта. Это позволит избежать дублирования разработок и эффективнее тиражировать успешные практики.

Ранее руководитель Роспатента Юрий Зубов сообщил, что за первые три квартала 2025 года российские разработчики направили в ведомство более 30 000 заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных.