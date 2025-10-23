Российские разработчики подали более 30 тысяч заявок на регистрацию софта

Из общего количества обращений 25 900 пришлось на программное обеспечение, а 3 900 — на базы данных. Доля ПО составила 85% от всех поданных заявок. Показатель текущего года на 14% превысил данные за аналогичный период прошлого года.

По словам Зубова, устойчивый рост регистраций связан с мерами государственной поддержки ИТ-отрасли и реализацией программы «Цифровая экономика». География разработчиков охватывает все регионы страны, при этом наибольшее количество заявок поступило из Москвы (10 418), Санкт-Петербурга (3 743) и Московской области (1 304).