Российские разработчики подали более 30 тысяч заявок на регистрацию софта

Опубликовано 23 октября 2025, 19:491 мин.
Российские разработчики подали более 30 тысяч заявок на регистрацию софта85% заявок приходится на ПО
Руководитель Роспатента Юрий Зубов сообщил, за первые три квартала 2025 года российские разработчики направили в ведомство более 30 000 заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных.
© Ferra.ru
Из общего количества обращений 25 900 пришлось на программное обеспечение, а 3 900 — на базы данных. Доля ПО составила 85% от всех поданных заявок. Показатель текущего года на 14% превысил данные за аналогичный период прошлого года.
По словам Зубова, устойчивый рост регистраций связан с мерами государственной поддержки ИТ-отрасли и реализацией программы «Цифровая экономика». География разработчиков охватывает все регионы страны, при этом наибольшее количество заявок поступило из Москвы (10 418), Санкт-Петербурга (3 743) и Московской области (1 304).