Московская компания создала платформу для контроля воздуха

Опубликовано 14 августа 2025, 15:301 мин.
Московская компания создала платформу для контроля воздухаРоботизированная система работает автономно
Резидент Московского инновационного кластера разработал автономную платформу «Легат патрол» для мониторинга качества воздуха на промышленных объектах. Устройство способно работать до восьми часов без подзарядки и передавать данные в режиме реального времени.
Платформа может передвигаться как по заданному маршруту, так и под дистанционным управлением. Она оснащена полным приводом и защищена от влаги, что позволяет использовать её в различных погодных условиях. Грузоподъёмность системы составляет 150 кг.
Разработка интегрирована с облачной системой контроля, что даёт возможность оперативно получать видео, телеметрию и показания датчиков. Это поможет предприятиям быстрее реагировать на нештатные ситуации и контролировать состояние окружающей среды.
По данным департамента предпринимательства Москвы, новая платформа упростит экологический мониторинг на промышленных объектах.