Московская компания создала платформу для контроля воздуха

Платформа может передвигаться как по заданному маршруту, так и под дистанционным управлением. Она оснащена полным приводом и защищена от влаги, что позволяет использовать её в различных погодных условиях. Грузоподъёмность системы составляет 150 кг.

Разработка интегрирована с облачной системой контроля, что даёт возможность оперативно получать видео, телеметрию и показания датчиков. Это поможет предприятиям быстрее реагировать на нештатные ситуации и контролировать состояние окружающей среды.

По данным департамента предпринимательства Москвы, новая платформа упростит экологический мониторинг на промышленных объектах.