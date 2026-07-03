В России
Опубликовано 03 июля 2026, 15:18
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Московская школьница разработала «умную» хирургическую нить с антибиотиком

Материал реагирует на первые признаки инфекции
Ученица 10 класса московской школы № 1788 Диана Чижова представила концепцию хирургической нити, способной распознавать начало инфекции и высвобождать антибиотик непосредственно в области воспаления. Проект объединяет решения из хирургии, химии полимеров и фармакологии, пишет ТАСС.
Московская школьница разработала «умную» хирургическую нить с антибиотиком

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В пресс-службе департамента образования и науки Москвы сообщили, что за основу разработки взята рассасывающаяся хирургическая нить с покрытием из полиэлектролитного комплекса на основе хитозана и альгината. Внутри материала находится антибиотик ципрофлоксацин. Покрытие остается стабильным при pH 5,5−7,0, характерном для нормально заживающей раны. При повышении pH выше 7,2, что считается ранним признаком инфекции, структура покрытия разрушается и начинается высвобождение препарата.

Во время лабораторных испытаний при pH 8,5 за 24 часа выделилось до 65% антибиотика, тогда как при нормальном уровне pH этот показатель составил менее 8%. В перспективе технология может применяться и для адресной доставки других лекарственных веществ, добавили в пресс-службе департамента.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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