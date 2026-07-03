Московская школьница разработала «умную» хирургическую нить с антибиотиком

В пресс-службе департамента образования и науки Москвы сообщили, что за основу разработки взята рассасывающаяся хирургическая нить с покрытием из полиэлектролитного комплекса на основе хитозана и альгината. Внутри материала находится антибиотик ципрофлоксацин. Покрытие остается стабильным при pH 5,5−7,0, характерном для нормально заживающей раны. При повышении pH выше 7,2, что считается ранним признаком инфекции, структура покрытия разрушается и начинается высвобождение препарата.

Во время лабораторных испытаний при pH 8,5 за 24 часа выделилось до 65% антибиотика, тогда как при нормальном уровне pH этот показатель составил менее 8%. В перспективе технология может применяться и для адресной доставки других лекарственных веществ, добавили в пресс-службе департамента.