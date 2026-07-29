Московские больницы получили ИИ-помощника для анализа данных

Опубликовано 29 июля 2026, 23:491 мин.
Московские больницы получили ИИ-помощника для анализа данныхНейросеть ускорит обработку медицинской информации
Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в многопрофильных столичных стационарах внедрили помощника на базе искусственного интеллекта (ИИ). Он предназначен для работы с обезличенными данными ЕМИАС. Инструмент позволяет самостоятельно анализировать сведения о госпитализациях, операциях, исследованиях, назначениях лекарств и других процессах.
© Ferra.ru
Специалистам доступны более 30 специализированных витрин данных. Нейросетевой помощник, созданный на базе локально развернутой большой языковой модели, помогает генерировать и оптимизировать программный код, а также подбирать методы анализа. Это сокращает время от постановки задачи до получения результатов.
Для сотрудников организовали обучение с двумя уровнями подготовки: начальным и базовым. После тестирования участников распределяют по группам в зависимости от уровня знаний, отметила Ракова.