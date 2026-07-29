В России
Опубликовано 29 июля 2026, 23:49
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Московские больницы получили ИИ-помощника для анализа данных

Нейросеть ускорит обработку медицинской информации
Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в многопрофильных столичных стационарах внедрили помощника на базе искусственного интеллекта (ИИ). Он предназначен для работы с обезличенными данными ЕМИАС. Инструмент позволяет самостоятельно анализировать сведения о госпитализациях, операциях, исследованиях, назначениях лекарств и других процессах.
Московские больницы получили ИИ-помощника для анализа данных

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Специалистам доступны более 30 специализированных витрин данных. Нейросетевой помощник, созданный на базе локально развернутой большой языковой модели, помогает генерировать и оптимизировать программный код, а также подбирать методы анализа. Это сокращает время от постановки задачи до получения результатов.

Для сотрудников организовали обучение с двумя уровнями подготовки: начальным и базовым. После тестирования участников распределяют по группам в зависимости от уровня знаний, отметила Ракова.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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