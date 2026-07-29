Московские больницы получили ИИ-помощника для анализа данных

Специалистам доступны более 30 специализированных витрин данных. Нейросетевой помощник, созданный на базе локально развернутой большой языковой модели, помогает генерировать и оптимизировать программный код, а также подбирать методы анализа. Это сокращает время от постановки задачи до получения результатов.

Для сотрудников организовали обучение с двумя уровнями подготовки: начальным и базовым. После тестирования участников распределяют по группам в зависимости от уровня знаний, отметила Ракова.