Московские IT-специалисты представили платформу для разработки ИИ

Платформа построена на собственных разработках и открытом исходном коде, что позволяет избежать зависимости от сторонних поставщиков ПО. За несколько месяцев город разработал и уже применил 79 решений на базе ИИ, включая чат-боты, классификаторы обращений и сервисы для цифровой инфраструктуры.

На платформе есть среда для разработки, обучения и тестирования программ, что позволяет эффективно использовать ресурсы и одновременно работать нескольким командам IT-специалистов. Департамент информационных технологий отметил, что платформа предоставляет пространство для экспериментов и включает в себя инструменты для создания оригинального контента с помощью генеративного искусственного интеллекта.