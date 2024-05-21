Московские IT-специалисты представили платформу для разработки ИИ

Опубликовано 21 мая 2024, 18:45
1 мин.
Московские IT-специалисты представили платформу для разработки ИИИ его тестирования
Столичные IT-специалисты создали платформу для создания, тестирования и использования искусственного интеллекта (ИИ). Наталья Сергунина, заммэр Москвы, объявила, что первые результаты ее работы будут представлены на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
© Ferra.ru
Платформа построена на собственных разработках и открытом исходном коде, что позволяет избежать зависимости от сторонних поставщиков ПО. За несколько месяцев город разработал и уже применил 79 решений на базе ИИ, включая чат-боты, классификаторы обращений и сервисы для цифровой инфраструктуры.
На платформе есть среда для разработки, обучения и тестирования программ, что позволяет эффективно использовать ресурсы и одновременно работать нескольким командам IT-специалистов. Департамент информационных технологий отметил, что платформа предоставляет пространство для экспериментов и включает в себя инструменты для создания оригинального контента с помощью генеративного искусственного интеллекта.