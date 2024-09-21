Московские компании расширили ассортимент высокотехнологичной продукции

Опубликовано 21 сентября 2024, 10:401 мин.
Московские компании расширили ассортимент высокотехнологичной продукцииПри поддержке города
В Москве наблюдается активное расширение ассортимента высокотехнологичной продукции благодаря поддержке городских властей, сообщил министр инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов. В столице функционирует более 4,2 тысячи предприятий, производящих продукты, лекарства и высокотехнологичное оборудование.
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С начала года в Москве более чем в 2,1 раза увеличился выпуск компьютеров, оптики и электроники, а производство машин и оборудования возросло более чем на треть. Среди новинок — станция быстрой зарядки для электромобилей от компании Engy, которая может зарядить батарею до 80% всего за 30 минут.
Также компания «Технорэд» представила универсальное адаптивное захватное устройство для роботизированных систем, которое повышает гибкость и эффективность производства. Генеральный директор компании Артем Лукин отметил, что такие решения делают роботизацию доступной для предприятий с небольшими сериями продукции.