Московские компании расширили ассортимент высокотехнологичной продукции

С начала года в Москве более чем в 2,1 раза увеличился выпуск компьютеров, оптики и электроники, а производство машин и оборудования возросло более чем на треть. Среди новинок — станция быстрой зарядки для электромобилей от компании Engy, которая может зарядить батарею до 80% всего за 30 минут.

Также компания «Технорэд» представила универсальное адаптивное захватное устройство для роботизированных систем, которое повышает гибкость и эффективность производства. Генеральный директор компании Артем Лукин отметил, что такие решения делают роботизацию доступной для предприятий с небольшими сериями продукции.