Московские компании увеличили производство роботизированных систем

Разработки компаний охватывают разнообразные сферы — от автоматизации пищевых производств до образовательных комплексов. Как отметил министр правительства Москвы Анатолий Гарбузов, поддержка города способствует развитию предприятий, работающих в области робототехники.

Среди конкретных примеров — компания «Энджой Роботикс», которая создает образовательные наборы для обучения детей основам механики и программирования. Школьники могут самостоятельно собирать функциональные устройства, например, роботизированную руку, и изучать принципы работы электрических цепей.

Другое предприятие, «ГБЛ Роботикс», разрабатывает автоматизированные системы для общественного питания. Их робот-бариста способен готовить кофе, мороженое и другие напитки, используя отечественные комплектующие и российское программное обеспечение.