Московские пенсионеры освоили езду на электросамокатах

Опубликовано 18 августа 2025, 14:231 мин.
Московские пенсионеры освоили езду на электросамокатахВ Красногорске прошла школа безопасного вождения
Более 60 участников проекта «Московское долголетие» научились безопасно управлять электросамокатами на специальном тренинге в Красногорске. Мероприятие организовал сервис кикшеринга МТС Юрент при поддержке региональных властей и ГИБДД.
На практических занятиях пожилые москвичи под руководством инструкторов освоили основы управления электросамокатом и изучили правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности. Многие участники впервые попробовали этот вид транспорта и отметили, что перестали его бояться.
Все участники установили приложение сервиса аренды и выразили желание чаще использовать самокаты для поездок.
Это уже второе подобное мероприятие для старшего поколения. В прошлом сезоне проект также получил положительные отзывы. Организаторы подчеркивают, что безопасность поездок зависит от соблюдения ПДД и культуры вождения.