Московские пенсионеры освоили езду на электросамокатах

На практических занятиях пожилые москвичи под руководством инструкторов освоили основы управления электросамокатом и изучили правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности. Многие участники впервые попробовали этот вид транспорта и отметили, что перестали его бояться.

Все участники установили приложение сервиса аренды и выразили желание чаще использовать самокаты для поездок.

Это уже второе подобное мероприятие для старшего поколения. В прошлом сезоне проект также получил положительные отзывы. Организаторы подчеркивают, что безопасность поездок зависит от соблюдения ПДД и культуры вождения.