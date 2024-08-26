Московские предприятия нарастили выпуск электроники и оптики

По словам Ликсутова, поддержка высоких технологий и наукоемких отраслей, инициированная мэром Сергеем Собяниным, привела к значительному росту. В натуральном выражении производство диодов и транзисторов увеличилось в 1,7 раза, полупроводниковых приборов — более чем в 2,1 раза, а компьютеров и их компонентов — почти в 4,7 раза.

Также отмечен рост выпуска коммуникационной аппаратуры почти в шесть раз и увеличение производства приборов для измерения на 18%. За последние пять лет инвестиции в основной капитал удвоились. Столичные компании активно пользуются статусом резидента особой экономической зоны «Технополис Москва», что обеспечивает налоговые льготы и поддерживает развитие кластеров фотоники и микроэлектроники.