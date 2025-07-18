Московские предприятия создадут отечественные программно-аппаратные комплексы

В Москве работает более 4,5 тысяч промышленных предприятий, где занято свыше 750 тысяч специалистов. Ежегодно в столице появляется 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов. По данным департамента инвестиционной политики, за первые пять месяцев 2025 года поставки электронных и оптических изделий выросли на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одним из примеров сотрудничества стало партнерство между разработчиком ПО «РОСА» и производителем телекоммуникационных решений «Агат-РТ». Совместные проекты объединят российское программное обеспечение и телекоммуникационные платформы, что позволит создать полный технологический цикл производства — от аппаратного обеспечения до программных решений.

Разрабатываемые решения будут ориентированы на энергетику, системы экстренного оповещения МЧС и банковский сектор. Первые пилотные проекты планируется представить до конца года.