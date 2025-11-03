В России
Опубликовано 03 ноября 2025, 23:27
1 мин.

Московские предприятия внедрили более 100 отечественных технологий

Сервис «Банк технологий»
За последние пять лет промышленные предприятия Москвы внедрили свыше ста российских разработок через сервис «Банк технологий». Как сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов, этот маркетплейс помогает компаниям находить решения для цифровизации и автоматизации производства.
Московские предприятия внедрили более 100 отечественных технологий

© Ferra.ru

Каталог сервиса содержит более 570 продуктов, включая программное обеспечение, роботизированные комплексы и специализированное оборудование. Все решения прошли практическую проверку в реальных условиях. Среди новинок — платформы для управления информационной безопасностью и устройства защиты энергосетей.

Одним из успешных примеров стало применение предприятиями «Темп» им. Ф. Короткова проектировочного ПО КОМПАС-3D от компании «Аскон». Это позволило ускорить разработку новых изделий и создать библиотеки стандартных деталей. В будущем планируется внедрение других решений этого вендора.

Еще одной разработкой в каталоге является платформа Low code/No code от Security Vision, которая роботизирует до 95% функций управления кибербезопасностью. Также доступно устройство ЭСК AXIOX от «Энерджинет», обеспечивающее автоматизированную защиту электрических цепей от коротких замыканий и перегрузок.