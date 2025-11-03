Московские предприятия внедрили более 100 отечественных технологий

Каталог сервиса содержит более 570 продуктов, включая программное обеспечение, роботизированные комплексы и специализированное оборудование. Все решения прошли практическую проверку в реальных условиях. Среди новинок — платформы для управления информационной безопасностью и устройства защиты энергосетей.

Одним из успешных примеров стало применение предприятиями «Темп» им. Ф. Короткова проектировочного ПО КОМПАС-3D от компании «Аскон». Это позволило ускорить разработку новых изделий и создать библиотеки стандартных деталей. В будущем планируется внедрение других решений этого вендора.

Еще одной разработкой в каталоге является платформа Low code/No code от Security Vision, которая роботизирует до 95% функций управления кибербезопасностью. Также доступно устройство ЭСК AXIOX от «Энерджинет», обеспечивающее автоматизированную защиту электрических цепей от коротких замыканий и перегрузок.