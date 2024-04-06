Московские производства увеличили выпуск комплектующих для электротранспорта

Одной из новинок стала батарея для городского электротранспорта, которая отличается сниженным весом, что позволяет увеличить пробег транспортных средств на 20−40%. Кроме того, компания «САГА Технологии» значительно увеличила выпуск зарядных станций, предлагая модели с мощностью от 7 до 160 киловатт.

Москва активно развивает инвестиционное пространство, предоставляя предпринимателям широкий спектр мер поддержки, включая целевые займы и субсидии. Это позволяет столичным предприятиям эффективно расти и внедрять новые технологии.