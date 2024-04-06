Московские производства увеличили выпуск комплектующих для электротранспорта

Опубликовано 06 апреля 2024, 12:30
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Московские производства увеличили выпуск комплектующих для электротранспортаЗа прошлый год на 40,4%
Министр правительства Москвы Владислав Овчинский сообщил о росте производства комплектующих для электротранспорта в столице. По его словам, московские компании активно развивают производство инновационных зарядных станций и новых видов аккумуляторных батарей. По итогам прошлого года было увеличено производство на 40,4%.
Одной из новинок стала батарея для городского электротранспорта, которая отличается сниженным весом, что позволяет увеличить пробег транспортных средств на 20−40%. Кроме того, компания «САГА Технологии» значительно увеличила выпуск зарядных станций, предлагая модели с мощностью от 7 до 160 киловатт.
Москва активно развивает инвестиционное пространство, предоставляя предпринимателям широкий спектр мер поддержки, включая целевые займы и субсидии. Это позволяет столичным предприятиям эффективно расти и внедрять новые технологии.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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