Московские промышленники получат бесплатное онлайн-обучение по ИИ

Вице-мэр Москвы по экономической политике Владимир Ефимов отметил значимость искусственного интеллекта в экономике и подчеркнул готовность города развивать эту область. Курс «Методы и модели глубокого обучения» предоставит участникам базовые знания и навыки в области машинного обучения, включая анализ данных, архитектуру нейронных сетей и компьютерное зрение.

Министр московского правительства Владислав Овчинский отметил, что программа курса включает в себя лекции, семинары и практические занятия по различным модулям. Промышленники смогут применить полученные знания на своих предприятиях.

Профессор НИЯУ МИФИ Сергей Запечников подчеркнул, что обучение по данной программе даст возможность погрузиться в мир искусственного интеллекта и получить фундаментальные знания и практический опыт. Директор «СберОбразования» Владислав Кожемякин отметил, что использование искусственного интеллекта в образовании позволяет повышать эффективность обучения и вовлеченность учащихся.