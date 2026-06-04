Московские школьники открыли уникальную переменную звезду в созвездии Лебедя

Звезда BMAM-V372 оказалась первым известным объектом, сочетающим сразу три типа переменности: пульсации, затмения и движение по вытянутой эллиптической орбите. Хотя каждый из этих эффектов наблюдался ранее по отдельности, их одновременное проявление в одной системе зафиксировано впервые. Разработанная школьниками модель позволяет предсказывать будущее поведение звезды, что можно проверить последующими наблюдениями.

Как сообщает ТАСС, Антон и Андрей занимаются в Центре научно-технического образования Московского дворца пионеров под руководством педагога Дениса Денисенко. Свои первые открытия они сделали 30 декабря 2024 года во время занятий кружка «Практическая астрофизика». Сейчас на счету каждого из них уже по три открытых переменных звезды разных типов.

«Звезда BMAM V372 является уникальной переменной в нашей Галактике, которая проявляет сразу три характерных особенности изменений блеска. Каждое из этих свойств много раз наблюдалось по отдельности, известны сотни тысяч пульсирующих и затменных переменных звёзд, сотни двойных систем на вытянутых эллиптических орбитах и десятки затменных красных гигантов. Но одновременное сочетание всех этих видов переменности в одном объекте встречается впервые! И именно школьники из Московского дворца пионеров обнаружили такое поведение этого уникального объекта и объяснили его природу», — рассказал педагог.