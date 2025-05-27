Московские школьники создали робота-библиотекаря

Конференции уже десять лет организуют для учеников 7−11 классов профильных и предпрофессиональных направлений. В этот раз школьники подали свыше 32 тысяч заявок, а эксперты оценили более 15 тысяч проектов. Ученики инженерных и IT-классов приняли участие в конференции «Инженеры будущего», где продемонстрировали свои прототипы и исследования в технической сфере.

Особое внимание вызвали робот-библиотекарь, способный подбирать книги с помощью искусственного интеллекта, автономный дрон для съемки космических объектов и прототип поезда на магнитной подушке. Эти разработки показали высокий уровень технических знаний и навыков среди школьников. Всего на этом этапе победителями стали более 2 тысяч ребят.

Также школьники, интересующиеся медициной и естественными науками, приняли участие в конференции «Старт в медицину». Там были представлены работы в области биоинженерии, стоматологии, генетики и фармацевтики. Среди проектов — бионические протезы, растительные лекарства и роботы для помощи пожилым. В этой секции призовые места заняли свыше 680 участников.