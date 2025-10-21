Московские специалисты создали элементы для устройств связи 6G

Исследователи из НИУ МИЭТ, МПГУ, МИСИС и НПК «Технологический центр» создали энергонезависимые аттенюаторы для управления параметрами сигналов в субтерагерцовом диапазоне. Такие устройства снижают амплитуду сигнала и могут использоваться для расчетов внутри ТГц и субТГц диапазонов без конверсии в оптический сигнал, что упрощает конструкции и снижает стоимость оборудования.

Ключевым материалом разработки стал фазопеременный сплав германия, сурьмы и теллура (GST). Он позволяет изменять поглощение сигнала в зависимости от кристаллического состояния, обеспечивая высокую точность управления сигналом.

Элементы фотонных схем можно использовать в нейросетях для вычислений скалярного произведения векторов, что открывает возможности создания энергоэффективных систем ИИ прямо на уровне сигнала.

Использование таких технологий в 6G сетях позволит повысить скорость передачи данных, снизить ошибки и перераспределять ресурсы устройств в реальном времени. В настоящее время ученые продолжают адаптировать технологию для промышленного производства.