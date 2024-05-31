Московские студенты разработали технологию 3D-печати лечебной обуви

Традиционные методы производства лечебной обуви требуют либо сложных и трудоемких процессов, либо дорогостоящего оборудования. Новый метод, предложенный студентами, основан на 3D-печати колодки по модели, полученной после сканирования ног клиента. Это значительно снижает себестоимость и минимизирует влияние человеческого фактора.

Команда «Прорыв» из семи студентов МАИ уже начала тестировать свою разработку на базе компании «Ортомода». Их технология, не имеющая полного аналога, позволяет быстро обрабатывать запросы клиентов и сразу начинать печать необходимых деталей, отметили в пресс-службе.

Помимо создания колодок и стелек, студенты планируют изготавливать каблуки и фурнитуру для обуви, а также заниматься производством аксессуаров и интерьерных объектов, расширяя спектр своих продуктов и направлений.