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В России
Опубликовано 31 мая 2024, 10:29
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Московские студенты разработали технологию 3D-печати лечебной обуви

Нестандартных размеров
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученые вуза разработали инновационную технологию 3D-печати для производства лечебной обуви нестандартных размеров. Эта технология поможет людям с особым строением ног, которым сложно найти подходящую обувь.
Московские студенты разработали технологию 3D-печати лечебной обуви

© Ferra.ru

Традиционные методы производства лечебной обуви требуют либо сложных и трудоемких процессов, либо дорогостоящего оборудования. Новый метод, предложенный студентами, основан на 3D-печати колодки по модели, полученной после сканирования ног клиента. Это значительно снижает себестоимость и минимизирует влияние человеческого фактора.

Команда «Прорыв» из семи студентов МАИ уже начала тестировать свою разработку на базе компании «Ортомода». Их технология, не имеющая полного аналога, позволяет быстро обрабатывать запросы клиентов и сразу начинать печать необходимых деталей, отметили в пресс-службе.

Помимо создания колодок и стелек, студенты планируют изготавливать каблуки и фурнитуру для обуви, а также заниматься производством аксессуаров и интерьерных объектов, расширяя спектр своих продуктов и направлений.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#3d
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#3D-печать
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#разработка