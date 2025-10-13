Московские студии выведут российские видеоигры на рынки Азии

На стенде Московского кластера видеоигр пять столичных студий провели более 80 встреч с иностранными партнёрами. По итогам переговоров планируется создание интерактивного контента для индонезийского холдинга PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Injourney). Также обсуждается сотрудничество с азиатским инвестиционным фондом объёмом свыше 300 миллионов долларов для взаимного продвижения российского и индонезийского контента.

Дополнительно московские компании достигли предварительных договорённостей с корейским издателем Qgames о выпуске российских игр на местном рынке, включая платформу Stove. Окончательное соглашение могут подписать в ноябре на выставке G-Star в Южной Корее. Кроме того, ведутся переговоры с корейским инкубатором Gameseed и индонезийскими университетами о запуске совместных образовательных и акселерационных программ.

На выставке представили игры «Северный путь», «Bylina», «Awaken: Astral Blade», «Lost in the Roots», «S.E.M.I.» и «Life Slash Death», а также магазин приложений RuStore.