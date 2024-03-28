Московские врачи внедрили ИИ для диагностики позвоночника

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что использование алгоритмов искусственного интеллекта значительно ускоряет процесс диагностики и помогает врачам быстрее формировать заключения. По словам главного рентгенолога Москвы, Юрия Васильева, такие инновации позволяют определить не только наличие патологии, но и ее характеристики, включая степень сужения позвоночного канала.

Московские врачи активно делятся своим опытом и технологиями с медицинскими учреждениями других регионов России. Теперь медицинские работники со всей страны могут воспользоваться столичными алгоритмами для анализа результатов лучевых исследований.

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