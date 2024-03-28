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В России
Опубликовано 28 марта 2024, 21:37
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Московские врачи внедрили ИИ для диагностики позвоночника

Шейного отдела
В Москве врачи внедрили систему искусственного интеллекта (ИИ) для диагностики патологий шейного отдела позвоночника. Новый сервис на основе нейросетей позволяет быстро и точно обнаруживать протрузии, грыжи и стеноз позвоночного канала на магнитно-резонансных томограммах. Ранее такие возможности были доступны лишь для пояснично-крестцового отдела.
Московские врачи внедрили ИИ для диагностики позвоночника
© Ferra

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что использование алгоритмов искусственного интеллекта значительно ускоряет процесс диагностики и помогает врачам быстрее формировать заключения. По словам главного рентгенолога Москвы, Юрия Васильева, такие инновации позволяют определить не только наличие патологии, но и ее характеристики, включая степень сужения позвоночного канала.

Московские врачи активно делятся своим опытом и технологиями с медицинскими учреждениями других регионов России. Теперь медицинские работники со всей страны могут воспользоваться столичными алгоритмами для анализа результатов лучевых исследований.

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