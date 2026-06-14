Московский беспилотный трамвай научили распознавать 24 объекта

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, транспорт использует обзор на 360 градусов и способен различать пешеходов, включая взрослых и детей, легковые и грузовые автомобили, трамваи, автобусы, электробусы, мотоциклы и велосипеды.

За последние несколько лет специалисты накопили более 20 компетенций в этой сфере. Нейросеть также обучили не реагировать на поток воды от поливомоечной техники, чтобы избежать лишних остановок.

Власти Москвы заявляют, что после дальнейшего развития технологии могут передать опыт другим регионам. Сейчас трамвай продолжает работать на маршруте с пассажирами и соблюдает правила дорожного движения.