Московский Политех расширил участие в проектах беспилотников и космоса

Для конструкторского бюро «Русь» специалисты создают детали двигателя, трансмиссии и привода беспилотного вертолета грузоподъемностью до 150 кг. Также разработана технология изготовления композитного крыла размахом 2,5 м для конвертоплана, который используется в аэросъемке, картографии и контроле инфраструктуры.

В центре подготовлены проекты установок 3D-печати из титана с плазменной наплавкой, систем SLM-печати и оборудования с фрезерной обработкой во время печати. Разработки также ведутся для нефтяной и вертолетной отраслей, отметили в пресс-службе.