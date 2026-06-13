Московский Политех расширил участие в проектах беспилотников и космоса

Опубликовано 13 июня 2026, 18:241 мин.
Московский Политех расширил участие в проектах беспилотников и космосаВуз выпускает детали и 3D-оборудование
В пресс-службе Московского политехнического университета сообщили, что вуз расширил работу в сферах беспилотных систем, аддитивных технологий и промышленного производства. Его Центр инженерных разработок выпускает компоненты для дронов и готовит оборудование для предприятий космической отрасли.
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Для конструкторского бюро «Русь» специалисты создают детали двигателя, трансмиссии и привода беспилотного вертолета грузоподъемностью до 150 кг. Также разработана технология изготовления композитного крыла размахом 2,5 м для конвертоплана, который используется в аэросъемке, картографии и контроле инфраструктуры.
В центре подготовлены проекты установок 3D-печати из титана с плазменной наплавкой, систем SLM-печати и оборудования с фрезерной обработкой во время печати. Разработки также ведутся для нефтяной и вертолетной отраслей, отметили в пресс-службе.