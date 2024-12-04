Московский Политех разработает линейку электромобилей

Опубликовано 04 декабря 2024, 17:491 мин.
Московский Политех разработает линейку электромобилейК 2030 году
Московский политехнический университет анонсировал планы по созданию новой линейки электромобилей и другого транспорта к 2030 году. Включая беспилотные платформы и электрифицированную технику, проект будет реализовываться в сотрудничестве с такими партнерами, как КАМАЗ, АВТОТОР и «Меркатор».
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Как сообщили в пресс-службе университета, в рамках этой инициативы будет разработано несколько моделей электромобилей, в том числе категории L7 и M1, а также электрифицированная коммунальная техника. Важным шагом станет создание беспилотных транспортных платформ.
Ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский подчеркнул, что университет за 17 лет работы в области электромобилестроения стал ценным партнером для промышленности. Он рассказал, что образовательный процесс в вузе строится на основе сотрудничества с предприятиями, что позволяет студентам и ученым работать непосредственно на реальных производственных задачах.