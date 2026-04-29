Московский Политех создаст систему ИИ для комбайнов

Потери пшеницы могут достигать 6,6%, причем больше половины приходится на этап срезания. Даже опытный механизатор не всегда успевает реагировать на изменения плотности растений и рельефа. Серийные комбайны тоже реагируют с задержкой в 3−6 секунд отметили в пресс-службе.

В основе разработки лежит нейросетевая модель компьютерного зрения. Она обрабатывает данные с RGB-камеры и сенсора глубины на жатке. Система оценивает высоту, плотность и полеглость растений, а затем несколько раз в секунду регулирует скорость машины и частоту работы режущего аппарата. Это снижает потери, уменьшает повреждение зерна и особенно важно для селекционных посевов.