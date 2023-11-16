Московский производитель начал выпускать собственные банкоматы

Московский производитель начал выпускать собственные банкоматыТри банка-партнера уже используют их
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что московская компания начала выпускать собственные банкоматы, первые из которых уже приняли к использованию три банка-партнёра. Другие финансовые организации в настоящее время тестируют эти устройства.
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Серийное производство российских банкоматов стартовало в мае этого года в индустриальном парке "Руднево". Более 80% компонентов устройств являются отечественными, а также они оснащены собственным программным обеспечением. По планам компании, к 2026 году они планируют полностью перейти на отечественные комплектующие.
Устройства обладают сенсорным экраном, мультимедийной системой, а также защитой от мошенников и вандалов. Их биометрическая камера позволяет проводить операции без использования пластиковых карт.
На данный момент завод может производить до 15 тысяч банкоматов ежегодно, но в перспективе планируется увеличить этот объем вдвое.