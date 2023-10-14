Московский сервис RUSSPASS станет основой для развития портала Russia.Travel

Развитием будут заниматься Министерство экономического развития и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Единая платформа объединит участников туристического рынка и раскроет новые перспективы для внутреннего и въездного туризма.

RUSSPASS был запущен в Москве в июле 2020 года и предоставляет полный спектр услуг для современных путешественников: бронирование билетов и отелей, бесплатные аудиоэкскурсии, и многое другое. За короткий срок сервис расширил свою географию на 85 регионов России и предоставил возможность использования на трех языках.

Это совместное предприятие с Министерствами призвано создать национальную туристическую экосистему, которая будет дополнять и расширять возможности RUSSPASS, обеспечивая более широкий доступ туристов к информации и услугам