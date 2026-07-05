Московский школьник выиграл конкурс ИИ-агентов и получил стажировку в Сбер

Школьник представил мультиагентную систему оценки бизнес-идей. Она использует пять последовательных запросов к нейросети и анализирует проект по нескольким направлениям: рынок, финансы, продукт, стратегия развития, риски и реалистичность реализации. Во время стажировки он продолжит дорабатывать сервис вместе со специалистами компании.

Конкурс проходит в рамках программы «Навыки работы с технологиями искусственного интеллекта». С начала 2026 года обучение прошли более 5 тыс. учеников из 164 московских школ, а до конца года число участников должно превысить 10 тыс. В финал конкурса вышли 10 школьников, представивших собственные ИИ-решения.