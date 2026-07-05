Московский школьник выиграл конкурс ИИ-агентов и получил стажировку в Сбер

Опубликовано 05 июля 2026, 12:191 мин.
Московский школьник выиграл конкурс ИИ-агентов и получил стажировку в СберПобедителя пригласили развивать свой проект
В московском кампусе «Школы 21» подвели итоги конкурса ИИ-агентов среди учащихся десятых предпрофессиональных ИТ-классов. Победителем стал ученик школы № 1371 «Крылатское» Александр Аниканов, которому предложили пройти летнюю стажировку в Сбере.
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Школьник представил мультиагентную систему оценки бизнес-идей. Она использует пять последовательных запросов к нейросети и анализирует проект по нескольким направлениям: рынок, финансы, продукт, стратегия развития, риски и реалистичность реализации. Во время стажировки он продолжит дорабатывать сервис вместе со специалистами компании.
Конкурс проходит в рамках программы «Навыки работы с технологиями искусственного интеллекта». С начала 2026 года обучение прошли более 5 тыс. учеников из 164 московских школ, а до конца года число участников должно превысить 10 тыс. В финал конкурса вышли 10 школьников, представивших собственные ИИ-решения.
Источник:Сбер
Автор:Ингела Воробьева
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