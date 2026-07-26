В России
Опубликовано 26 июля 2026, 17:22
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Московское метро расширило использование технологии нейроголоса

На Арбатско-Покровской линии создали 105 записей
В Московском метрополитене начали тестировать аудиообъявления с использованием технологии нейроголоса на двух составах Арбатско-Покровской линии. Для поездов подготовили 105 аудиосообщений, которые информируют пассажиров о станциях, пересадках, выходах к транспортным объектам и правилах безопасности.
Московское метро расширило использование технологии нейроголоса

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Новые записи охватывают все 22 станции линии и 10 пересадок на другие ветки метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры. Также сообщения содержат информацию о выходах к Киевскому и Курскому вокзалам, автовокзалу «Центральный», поездам «Аэроэкспресс» в Шереметьево и экспрессам во Внуково.

В мэрии Москвы сообщили, что технология позволяет создавать и обновлять объявления круглосуточно, сохраняя единый стиль звучания. Сейчас в городском транспорте используется около 375 аудиосообщений, созданных с помощью нейроголоса.

Источник:Правительство Москвы
Автор:Ингела Воробьева
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