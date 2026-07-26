Московское метро расширило использование технологии нейроголоса

Новые записи охватывают все 22 станции линии и 10 пересадок на другие ветки метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры. Также сообщения содержат информацию о выходах к Киевскому и Курскому вокзалам, автовокзалу «Центральный», поездам «Аэроэкспресс» в Шереметьево и экспрессам во Внуково.

В мэрии Москвы сообщили, что технология позволяет создавать и обновлять объявления круглосуточно, сохраняя единый стиль звучания. Сейчас в городском транспорте используется около 375 аудиосообщений, созданных с помощью нейроголоса.