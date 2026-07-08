Москва и МГТУ имени Баумана объединят усилия для развития промтехнологий

Стороны намерены совместно развивать научно-исследовательские и инновационные проекты, направленные на укрепление инвестиционного потенциала столицы и запуск новых высокотехнологичных решений для промышленного сектора. Также соглашение предусматривает проведение совместных мероприятий и образовательных программ.

Проект соответствует стратегии развития промышленности Москвы до 2030 года. Она предусматривает увеличение доли высокотехнологичной продукции в общем объеме промышленного производства до 50%. В числе механизмов реализации названы государственно-частное партнерство и привлечение внебюджетных инвестиций в промышленную инфраструктуру города.