В России
Опубликовано 08 июля 2026, 22:08
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Москва и МГТУ имени Баумана объединят усилия для развития промтехнологий

Стороны будут запускать новые проекты
Правительство Москвы и МГТУ имени Н. Э. Баумана заключили соглашение о сотрудничестве в сфере высокотехнологичной промышленности. Документ подписали на выставке «Иннопром» руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов и ректор университета Михаил Гордин.
Москва и МГТУ имени Баумана объединят усилия для развития промтехнологий

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Стороны намерены совместно развивать научно-исследовательские и инновационные проекты, направленные на укрепление инвестиционного потенциала столицы и запуск новых высокотехнологичных решений для промышленного сектора. Также соглашение предусматривает проведение совместных мероприятий и образовательных программ.

Проект соответствует стратегии развития промышленности Москвы до 2030 года. Она предусматривает увеличение доли высокотехнологичной продукции в общем объеме промышленного производства до 50%. В числе механизмов реализации названы государственно-частное партнерство и привлечение внебюджетных инвестиций в промышленную инфраструктуру города.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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