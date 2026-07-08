Москва и МГТУ имени Баумана объединят усилия для развития промтехнологий

Опубликовано 08 июля 2026, 22:081 мин.
Москва и МГТУ имени Баумана объединят усилия для развития промтехнологийСтороны будут запускать новые проекты
Правительство Москвы и МГТУ имени Н. Э. Баумана заключили соглашение о сотрудничестве в сфере высокотехнологичной промышленности. Документ подписали на выставке «Иннопром» руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов и ректор университета Михаил Гордин.
© Ferra.ru
Стороны намерены совместно развивать научно-исследовательские и инновационные проекты, направленные на укрепление инвестиционного потенциала столицы и запуск новых высокотехнологичных решений для промышленного сектора. Также соглашение предусматривает проведение совместных мероприятий и образовательных программ.
Проект соответствует стратегии развития промышленности Москвы до 2030 года. Она предусматривает увеличение доли высокотехнологичной продукции в общем объеме промышленного производства до 50%. В числе механизмов реализации названы государственно-частное партнерство и привлечение внебюджетных инвестиций в промышленную инфраструктуру города.