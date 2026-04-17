Москва и НИУ ВШЭ займутся развитием сетей 5G и 6G

Студенты и специалисты вуза смогут тестировать разработки в 5G демо-центре на площадке «Мосхаб. Сколково» с использованием отечественного оборудования. ВШЭ уже реализует стратегический проект по созданию доверенных систем связи 6G. В феврале 2025 года исследователи впервые в России обеспечили устойчивую работу канала 6G на субтерагерцовых частотах со скоростью передачи данных 12 Гбит/с.

В университете также разработали программное обеспечение для моделирования радиоканалов на основе трассировки лучей и машинного обучения. Это поможет прогнозировать зоны покрытия и оптимально размещать антенны.