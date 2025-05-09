Москва нарастила выпуск кабельно-проводниковой продукции на 17,7%

В отрасли задействовано около 20 предприятий и 3 тыс. специалистов. По словам Ликсутова, городские меры поддержки помогают компаниям расширять производство и внедрять инновации. Продукция московских заводов используется в энергетике, транспорте, телекоммуникациях, строительстве и космической сфере.

Как отметил глава столичного Департамента инвестиционной политики Анатолий Гарбузов, Москва лидирует в России по объемам выпуска кабельных изделий. Среди ключевых игроков — завод «Спецкабель», работающий с 1997 года. Он производит кабели для противопожарных систем, промышленной автоматизации, цифровой связи и компьютерных сетей.

Ещё один значимый участник рынка — «Москабель», основанный в 1895 году. Предприятие выпускает энергетические и волоконно-оптические кабели, которые применяют в метро, школах, аэропортах и нефтегазовых объектах.