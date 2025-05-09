В России
Опубликовано 09 мая 2025, 17:19
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Москва нарастила выпуск кабельно-проводниковой продукции на 17,7%

Рост связан с господдержкой и спросом в ключевых отраслях
Столичные предприятия увеличили производство кабельно-проводниковой продукции на 17,7% в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заммэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов. Отгрузка товаров выросла на 13,5%, а общая сумма поставок превысила 10,3 млрд рублей.
Москва нарастила выпуск кабельно-проводниковой продукции на 17,7%
© Brian Wangenheim

В отрасли задействовано около 20 предприятий и 3 тыс. специалистов. По словам Ликсутова, городские меры поддержки помогают компаниям расширять производство и внедрять инновации. Продукция московских заводов используется в энергетике, транспорте, телекоммуникациях, строительстве и космической сфере.

Как отметил глава столичного Департамента инвестиционной политики Анатолий Гарбузов, Москва лидирует в России по объемам выпуска кабельных изделий. Среди ключевых игроков — завод «Спецкабель», работающий с 1997 года. Он производит кабели для противопожарных систем, промышленной автоматизации, цифровой связи и компьютерных сетей.

Ещё один значимый участник рынка — «Москабель», основанный в 1895 году. Предприятие выпускает энергетические и волоконно-оптические кабели, которые применяют в метро, школах, аэропортах и нефтегазовых объектах.