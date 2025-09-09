Москва открыла доступ к данным для разработки ИИ-сервисов

Разработчики могут скачать данные о недвижимости, объектах городской инфраструктуры, движении спецтехники ЖКХ, а также о культурных и спортивных мероприятиях. Эти сведения позволяют формировать новые решения для управления городом и повышать удобство для жителей. К примеру, на основе информации о транспорте возможно улучшить логистику и контроль работы коммунальных служб, а данные о мероприятиях — создать сервисы для планирования досуга.

Получить доступ можно после подачи заявки. В ней необходимо описать проект, указать сведения о компании, разработках в сфере ИИ и возможных ограничениях. Все предложения проходят экспертизу в Департаменте информационных технологий Москвы и других профильных структурах. Лучшие проекты могут быть внедрены в городскую систему.