Москва оживляет историю с помощью QR-кодов на городских указателях

Более 4 тысячи информационных полей с этими кодами разместили на указателях, которые ведут к историческим памятникам, мемориальным зданиям и местам, связанным с героями Великой Отечественной войны, а также выдающимися деятелями культуры и науки, добавил мэр столицы.

При помощи камеры телефона можно сканировать QR-коды на этих указателях, и на экране появится краткая биография героя или интересная история связанного с местом события, а также оптимальный маршрут до этого объекта.

Сергей Собянин отметил, что эта инициатива началась три года назад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и продолжается до сегодняшних дней. В этом году были отмечены объекты, связанные с историей авиакосмической отрасли, и планируется установка указателей, связанных с исследованиями Арктики к концу года.