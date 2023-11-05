Москва оживляет историю с помощью QR-кодов на городских указателях

Москва оживляет историю с помощью QR-кодов на городских указателяхУже разместили более 4 тысяч полей
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что городские указатели стали не только надежными путеводителями, но и интерактивными источниками исторических сведений благодаря QR-кодам.
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Более 4 тысячи информационных полей с этими кодами разместили на указателях, которые ведут к историческим памятникам, мемориальным зданиям и местам, связанным с героями Великой Отечественной войны, а также выдающимися деятелями культуры и науки, добавил мэр столицы.
При помощи камеры телефона можно сканировать QR-коды на этих указателях, и на экране появится краткая биография героя или интересная история связанного с местом события, а также оптимальный маршрут до этого объекта.
Сергей Собянин отметил, что эта инициатива началась три года назад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и продолжается до сегодняшних дней. В этом году были отмечены объекты, связанные с историей авиакосмической отрасли, и планируется установка указателей, связанных с исследованиями Арктики к концу года.