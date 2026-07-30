В России
Опубликовано 30 июля 2026, 20:24
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Москва передаст регионам технологии для цифровизации медицины

Среди решений есть ЕМИАС и ИИ-сервисы
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица готова бесплатно передавать регионам разработки для развития цифрового здравоохранения.
Москва передаст регионам технологии для цифровизации медицины

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Одним из примеров стало внедрение ЕМИАС в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга. Сейчас к системе подключены 26 городских больниц, следующим этапом станет запуск регионального сегмента ЕМИАС в поликлиниках.

В Москве также работают проекты «Умная госпитализация» и «Цифровая клиника». Первый позволяет пациентам онлайн выбирать больницу и дату плановой госпитализации, второй обеспечил переход стационаров на электронную документацию.

В ряде больниц тестируется сервис на базе искусственного интеллекта, который круглосуточно анализирует данные пациентов с признаками воспаления и предупреждает врачей о возможном риске развития сепсиса, отметил Собянин.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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