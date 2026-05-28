Москва получит беспилотную коммунальную технику

«Меркатор» предоставит специализированные машины, а ВНИИ «Сигнал» займется их автоматизацией. Техника будет убирать парки, тротуары, парковки и скверы, снижая участие человека в процессе и повышая точность работ.

В основе решений лежат программно-аппаратные комплексы «Прометей» и система позиционирования «Филин», которые уже применялись в других сферах, включая дорожную технику и пожаротушение.

Испытания технологий планируется проводить в «Сколково». Разработчики отмечают, что проект направлен на развитие «умного города» и повышение технологической независимости в сфере городского хозяйства.