Москва получит беспилотную коммунальную технику

Опубликовано 28 мая 2026, 20:551 мин.
Москва получит беспилотную коммунальную техникуПроект автоматизации
В Москве появится коммунальная техника с элементами автономного управления для уборки улиц и общественных пространств. Проект реализуют ВНИИ «Сигнал» холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех совместно с компанией «Меркатор Холдинг». Соглашение подписано на выставке СТТ Expo 2026.
«Меркатор» предоставит специализированные машины, а ВНИИ «Сигнал» займется их автоматизацией. Техника будет убирать парки, тротуары, парковки и скверы, снижая участие человека в процессе и повышая точность работ.
В основе решений лежат программно-аппаратные комплексы «Прометей» и система позиционирования «Филин», которые уже применялись в других сферах, включая дорожную технику и пожаротушение.
Испытания технологий планируется проводить в «Сколково». Разработчики отмечают, что проект направлен на развитие «умного города» и повышение технологической независимости в сфере городского хозяйства.
Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
