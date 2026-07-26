Москва поможет регионам с внедрением успешных проектов

Опубликовано 26 июля 2026, 23:181 мин.
Москва поможет регионам с внедрением успешных проектовВосемь субъектов перешли к реализации дорожных карт
Москва готова делиться опытом с другими субъектами РФ, заявил замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики Владимир Петраков. Восемь регионов завершили разработку индивидуальных дорожных карт и начинают их реализацию. Это итог программы правительства Москвы, АСИ, РАНХиГС и АНО «Общественный капитал», запущенной в 2026 году.
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Среди участников — Дагестан, Северная Осетия, Красноярский, Хабаровский и Приморский края, а также Иркутская, Костромская и Орловская области. Целью проекта является сокращение различия между территориями и повышение качества жизни. В основе методологии лежит Национальный рейтинг качества жизни АСИ, включающий 149 показателей по 12 направлениям.
Образовательная программа Центра на базе РАНХиГС охватила пять сфер: работа и предпринимательство, транспорт, благоустройство, образование, здравоохранение. Команды из регионов прошли лекции столичных чиновников и экспертов, а затем разработали свои планы. Сейчас дорожные карты согласовывают с главами субъектов. Итоги подведут в конце 2026 года.