Москва поможет регионам с внедрением успешных проектов

Среди участников — Дагестан, Северная Осетия, Красноярский, Хабаровский и Приморский края, а также Иркутская, Костромская и Орловская области. Целью проекта является сокращение различия между территориями и повышение качества жизни. В основе методологии лежит Национальный рейтинг качества жизни АСИ, включающий 149 показателей по 12 направлениям.

Образовательная программа Центра на базе РАНХиГС охватила пять сфер: работа и предпринимательство, транспорт, благоустройство, образование, здравоохранение. Команды из регионов прошли лекции столичных чиновников и экспертов, а затем разработали свои планы. Сейчас дорожные карты согласовывают с главами субъектов. Итоги подведут в конце 2026 года.