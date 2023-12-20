Москва расширит сеть зарядных станций для электромобилей

Москва расширит сеть зарядных станций для электромобилейИ не только
Мэр Москвы, Сергей Собянин, объявил о планах по увеличению числа зарядок для электромобилей в столице. В ходе ежегодного отчета в Мосгордуме он подчеркнул, что город сосредоточится на создании новых набережных, мостов, улучшении местной инфраструктуры и обеспечении удобных условий для использования электротранспорта, пишет ТАСС.
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Одним из ключевых пунктов стало расширение сети зарядных станций: планируется установка станций не только на улицах и дворах, но и в паркингах офисных и торговых центров. Это шаг в направлении удобства для владельцев электромобилей, создания удобных условий для их использования в городе.
Помимо этого, власти обещают уделить внимание развитию пешеходных связей между жилыми районами и общественным транспортом, что сделает перемещения по городу еще более удобными и безопасными.
Эти шаги, по словам мэра, не только улучшат экологию города, но и дадут дополнительный толчок для развития московской экономики.