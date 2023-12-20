Москва расширит сеть зарядных станций для электромобилей

Одним из ключевых пунктов стало расширение сети зарядных станций: планируется установка станций не только на улицах и дворах, но и в паркингах офисных и торговых центров. Это шаг в направлении удобства для владельцев электромобилей, создания удобных условий для их использования в городе.

Помимо этого, власти обещают уделить внимание развитию пешеходных связей между жилыми районами и общественным транспортом, что сделает перемещения по городу еще более удобными и безопасными.

Эти шаги, по словам мэра, не только улучшат экологию города, но и дадут дополнительный толчок для развития московской экономики.