Москва сократила сроки получения результатов анализов с помощью технологий

Опубликовано 03 декабря 2025, 18:041 мин.
Москва сократила сроки получения результатов анализов с помощью технологийЦифровизация лабораторной службы ускорила диагностику и лечение
Сроки получения результатов медицинских анализов в столице сократились вдвое. Это стало возможным после полной автоматизации лабораторной службы, о чем сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.
© Ferra.ru
Все этапы, от электронного направления врача до выдачи заключения, теперь проходят в цифровом формате. Каждой пробе биоматериала присваивается уникальный штрихкод для точного отслеживания. Система также предотвращает дублирование анализов, назначенных разными специалистами.
Более 650 миллионов документов с результатами исследований хранятся в электронных медицинских картах. Они доступны врачам и пациентам в любое время через портал mos.ru или приложение «ЕМИАС. ИНФО». Данные можно сохранять, скачивать и добавлять в карту сведения из других клиник.