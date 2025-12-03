Москва сократила сроки получения результатов анализов с помощью технологий

Все этапы, от электронного направления врача до выдачи заключения, теперь проходят в цифровом формате. Каждой пробе биоматериала присваивается уникальный штрихкод для точного отслеживания. Система также предотвращает дублирование анализов, назначенных разными специалистами.

Более 650 миллионов документов с результатами исследований хранятся в электронных медицинских картах. Они доступны врачам и пациентам в любое время через портал mos.ru или приложение «ЕМИАС. ИНФО». Данные можно сохранять, скачивать и добавлять в карту сведения из других клиник.