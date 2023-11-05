Москва сократила сроки строительства благодаря цифровизации

Москва сократила сроки строительства благодаря цифровизацииА также снизить затраты
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате успешной цифровизации процессов в строительстве в Москве удалось на 20% сократить сроки строительства и на 10% снизить затраты на проекты.
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Однако, преимущества цифровых решений не ограничиваются только сокращением времени и снижением стоимости. Также значительно возросла скорость согласования и подписания необходимых документов, сократив этот процесс в 5-6 раз.
Мэр Москвы отметил, что цифровые технологии успешно применяются в различных областях строительства, включая жилищное строительство, социальные объекты и спортивные сооружения. В ближайшие пять лет планируется увеличить объем строительства, в том числе в рамках программы реновации городской инфраструктуры.
Также Сергей Собянин добавил, что все применяемые технологии являются российскими, что подчеркивает их эффективность и перспективность.