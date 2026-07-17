Москва увеличила выпуск высокотехнологичной электроники

Рост производства затронул, в частности, интегральные схемы, печатные платы и полупроводниковые приборы. Выпуск электронных интегральных схем вырос более чем в 1,5 раза, а на Москву приходится 96% производства этой продукции в России.

В столице также выпускается каждый второй пьезоэлектрический прибор и каждая пятая смонтированная печатная плата страны. В радиоэлектронной отрасли Москвы работают более 850 предприятий, отметил Ликсутов.

Одним из производителей является компания «Системы автоматического управления и контроля», которая создает автономные беспроводные маяки для промышленности, фармацевтики и логистики. Устройства позволяют удаленно отслеживать условия хранения, температуру, вибрации, удары и наклон.