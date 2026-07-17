Москва увеличила выпуск высокотехнологичной электроники

Опубликовано 17 июля 2026, 23:341 мин.
Москва увеличила выпуск высокотехнологичной электроникиРост затронул платы, схемы и полупроводники
Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что столичные производители за первые пять месяцев 2026 года увеличили выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий на 35,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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Рост производства затронул, в частности, интегральные схемы, печатные платы и полупроводниковые приборы. Выпуск электронных интегральных схем вырос более чем в 1,5 раза, а на Москву приходится 96% производства этой продукции в России.
В столице также выпускается каждый второй пьезоэлектрический прибор и каждая пятая смонтированная печатная плата страны. В радиоэлектронной отрасли Москвы работают более 850 предприятий, отметил Ликсутов.
Одним из производителей является компания «Системы автоматического управления и контроля», которая создает автономные беспроводные маяки для промышленности, фармацевтики и логистики. Устройства позволяют удаленно отслеживать условия хранения, температуру, вибрации, удары и наклон.
Источник:Правительство Москвы
Автор:Ингела Воробьева
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