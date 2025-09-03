Москва внедрит ИИ и блокчейн для управления городом

По данным Департамента информационных технологий, столица ежегодно реализует около 300 цифровых проектов, причем доля инициатив с использованием ИИ и блокчейна постоянно растет. Технологии перешли из стадии экспериментов в рабочие инструменты для решения практических задач.

Блокчейн применяется в системе дистанционного электронного голосования, обеспечивая неизменность и защищенность данных. Также технология используется для организации «Ярмарок выходного дня», где фермеры сохраняют заявки в распределенном реестре, что снижает риски потери информации.

Искусственный интеллект задействован примерно в 100 городских проектах. В здравоохранении алгоритмы помогают автоматизировать оформление медицинской документации, сокращая время на бумажную работу в 3−5 раз. Также ИИ анализирует медицинские данные, выявляя скрытые закономерности и помогая врачам в диагностике.