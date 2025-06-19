Москва внедрит ИИ в градостроительство

Сотрудничество будет включать разработку информационных моделей и автоматизацию проектирования с помощью ИИ. Это позволит ускорить принятие решений и повысить точность планирования. По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, интеграция технологий улучшит качество и прозрачность работы в строительной сфере.

Ключевым звеном в этом процессе станет Центр искусственного интеллекта при Департаменте градостроительной политики (ДГП). С 2024 года его специалисты уже создали шесть сервисов, включая «Квартирографию» для автоматического проектирования жилья и «Цифровой нормоконтроль», ускоряющий проверку документов в два раза.

В ближайшее время планируется запуск новых инструментов на базе ИИ. Они будут проверять корректность данных в строительных классификаторах и сверять их с актуальными нормативами. Как отметил глава ДГП Владислав Овчинский, это поможет избежать ошибок и сократить сроки согласований.