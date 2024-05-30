Москва введет квадрокоптеры для городского мониторинга и поиска людей

Планируется применение квадрокоптеров в местах, где сложно обеспечить видеонаблюдение стационарными камерами, в частности, в Троицком и Новомосковском административных округах с большими лесопарками и открытыми пространствами.

В пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ) отметили, что технология с использованием беспилотников позволит контролировать состояние городской инфраструктуры, качество строительства объектов, уборки и благоустройства территорий. Тепловизионное оборудование поможет находить пропавших людей и выявлять возгорания в лесных массивах, а алгоритмы видеоаналитики будут оптимизировать дорожный трафик.

Для мониторинга будут использоваться небольшие квадрокоптеры, подобные тем, что используются для фото- и видеосъемок, а также специальные дронопорты.