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В России
Опубликовано 30 мая 2024, 19:39
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Москва введет квадрокоптеры для городского мониторинга и поиска людей

В местах, где сложно обеспечить видеонаблюдение
Московские власти сообщили о внедрении квадрокоптеров для решения различных городских задач. Эти беспилотные аппараты будут использоваться для мониторинга строительства, анализа дорожного трафика, поиска пропавших людей и других целей.
Москва введет квадрокоптеры для городского мониторинга и поиска людей

© Ferra.ru

Планируется применение квадрокоптеров в местах, где сложно обеспечить видеонаблюдение стационарными камерами, в частности, в Троицком и Новомосковском административных округах с большими лесопарками и открытыми пространствами.

В пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ) отметили, что технология с использованием беспилотников позволит контролировать состояние городской инфраструктуры, качество строительства объектов, уборки и благоустройства территорий. Тепловизионное оборудование поможет находить пропавших людей и выявлять возгорания в лесных массивах, а алгоритмы видеоаналитики будут оптимизировать дорожный трафик.

Для мониторинга будут использоваться небольшие квадрокоптеры, подобные тем, что используются для фото- и видеосъемок, а также специальные дронопорты.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#москва
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#квадрокоптер