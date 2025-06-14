Москва запустит беспилотный транспорт к 2030 году

Центр объединяет инженеров, программистов и транспортных экспертов, многие из которых ранее работали в крупных IT-компаниях. Они занимаются созданием интеллектуальных систем управления транспортом, цифровых сервисов и мобильных приложений. Одно из ключевых направлений — внедрение беспилотных технологий.

Уже осенью 2025 года беспилотный трамвай «Львенок-Москва» начнет перевозить пассажиров в Строгино. А в метро тестируют поезд с искусственным интеллектом, который сможет разгоняться, тормозить и управлять дверями. Пока в кабине будет находиться машинист для контроля. Полностью автономный режим планируют реализовать к 2026 году.

Кроме наземного транспорта, беспилотные технологии внедряют и на воде. В Москве-реке тестируют катер с автономным управлением, оснащенный камерами и лидарами. В будущем он поможет транспортной полиции следить за акваторией.