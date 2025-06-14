В России
Опубликовано 14 июня 2025, 22:21
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Москва запустит беспилотный транспорт к 2030 году

В метро выйдет транспорт с ИИ-управлением
К 2030 году большинство трамваев в Москве будут работать без водителей. Также на Большой кольцевой линии метро планируют запустить беспилотный поезд. Эти проекты разрабатывает Центр перспективных разработок московского транспорта, которому недавно исполнился год.
Москва запустит беспилотный транспорт к 2030 году
© Anton Nazaretian

Центр объединяет инженеров, программистов и транспортных экспертов, многие из которых ранее работали в крупных IT-компаниях. Они занимаются созданием интеллектуальных систем управления транспортом, цифровых сервисов и мобильных приложений. Одно из ключевых направлений — внедрение беспилотных технологий.

Уже осенью 2025 года беспилотный трамвай «Львенок-Москва» начнет перевозить пассажиров в Строгино. А в метро тестируют поезд с искусственным интеллектом, который сможет разгоняться, тормозить и управлять дверями. Пока в кабине будет находиться машинист для контроля. Полностью автономный режим планируют реализовать к 2026 году.

Кроме наземного транспорта, беспилотные технологии внедряют и на воде. В Москве-реке тестируют катер с автономным управлением, оснащенный камерами и лидарами. В будущем он поможет транспортной полиции следить за акваторией.